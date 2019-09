Napoli, Secondigliano e Miano: Scoperti allacci abusivi a rete elettrica e idrica. Nove denunce per furto

Napoli, Secondigliano e Miano: controlli di Carabinieri, ENEL e ABC per allacci abusivi a rete elettrica e idrica. Nove denunce per furto aggravato.

Controlli di Carabinieri e personale delle società ENEL ed ABC–Acqua Bene Comune nella zona di Secondigliano e Miano per localizzare e staccare allacci abusivi alla rete elettrica e idrica. Ispezionate attività commerciali e abitazioni private. Nove i denunciati per furto aggravato.

In 2 condomini su via dell’arco –nel quartiere Secondigliano- e su vico cotugno a miano sono stati scoperti 6 collegamenti abusivi alla rete idrica in altrettanti appartamenti. Le denunce hanno riguardato i titolari delle abitazioni, 4 donne e 2 uomini.

Un allaccio abusivo alla rete idrica era stato realizzato anche in una rivendita di mobili a Miano: denunciata la titolare 43enne.

La stessa cosa era stata fatta in un autolavaggio a Secondigliano. Denunciato il titolare, un 36enne del luogo.

L’ultima scoperta in un negozio di generi alimentari, anche questo a Secondigliano, dove era stato realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica per azzerare i consumi del negozio.È stato denunciato il titolare, un 55enne del quartiere.

Il danno economico dei furti è in corso di quantificazione.