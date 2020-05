Napoli, scoperta colonia di blatte su un bus Anm (VIDEO)

A bordo della Linea 151 dell’Anm è stata scoperta una colonia di blatte. La denuncia dei sindacati: “E l’Azienda dice di pulire e sanificare ogni giorno”.

“Oggi abbiamo scoperto una colonia di blatte all’interno di un bus della linea 151 dell’Anm che, secondo l’azienda, viene pulito e sanificato tutti i giorni, con tanto di certificazione anticovid-19”. Lo denuncia l’Usb che oggi, attraverso una nota congiunta firmata anche da Orsa e Faisa Confail Napoli, invita l’azienda di trasporto ad eseguire “una pulizia giornaliera dei mezzi pubblici e del posto guida a ogni cambio di turno”.

Nella missiva (indirizzata anche all’Ispettorato del Lavoro, all’Asl, ai Carabinieri, alla Procura, al Comune, alla Commissione e all’Osservatorio sul diritto di sciopero e al prefetto di Napoli) i sindacati sottolineano la necessità di procedere “senza indugio alcuno ad attuare la pulizia e l’igienizzazione dei filtri e delle condotte dell’impianto di climatizzazione dei mezzi autofilotranviari, ove presenti. Provvedimenti eseguiti solo parzialmente o che non trovano attuazione in ANM, in relazione al rischio pandemico nuovo coronavirus”.