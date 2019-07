Napoli, San Giovanni: Cerca  di investire i poliziotti: arrestato 28enne. IL NOME

Napoli, San Giovanni a Teduccio. Arrestato un 28enne spacciatori che tenta di sfuggire e di investire i poliziotti.



Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giovanni hanno arrestato Armando RELLI, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, in servizio di controllo del territorio su Via delle Repubbliche Marinare, hanno intimato l’alt all’uomo a bordo di uno scooter quando questi, per eludere il controllo, ha accelerato la marcia cercando di investire i poliziotti.

Il 28enne è stato bloccato dopo un intenso inseguimento durante il quale ha speronato la volante, ed è stato trovato in possesso di nove stecche di hashish, 830 euro in banconote di vario taglio ed un telefono cellulare.

La droga, i soldi ed il telefono sono stati sequestrati, così come lo scooter, risultato privo di copertura assicurativa; inoltre l’uomo è stato sanzionato poiché guidava senza idonea patente di guida.