Riviera di Chiaia: il cantiere per la Linea 6 porterà alla riduzione della carreggiata per due settimane (in cui saranno realizzati gli scavi dell’impianto antincendio della stazione Arco Mirelli).

Un focus de “Il Mattino” ha messo al centro il cantiere alla Riviera di Chiaia per la Linea 6 della metropolitana di Napoli, che in questi giorni si allargherà. Per due settimane, infatti, la carreggiata da vico Serra a piazza della Repubblica sarà ridotta a soli 4 metri: ciò per realizzare gli scavi dell’impianto antincendio della stazione Arco Mirelli.

Auto, bus e camion diretti verso Piedigrotta saranno quindi costretti a passare per lo spiraglio già stretto antistante la Villa Comunale, con probabili conseguenze sul traffico della zona.

Questa parte di lavori dovrebbero essere ultimati entro lunedì 8 aprile, anche se l’intervento di restyling doveva essere ultimato entro il 5 aprile. I lavori poi proseguiranno durante l’estate per concludersi a settembre, con una sospensione solo per le Universiadi (in programma dal 3 al 14 luglio).

Si tratta del secondo intervento di riqualificazione sulla Riviera, dopo la riasfaltatura dell’anno scorso che ha interessato il tratto tra piazza Vittoria-Largo Piscitelli. La nuova attività sulla parte restante, invece, è iniziata lo scorso gennaio.