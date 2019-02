Napoli, Rione Sanità: violenza in casa dopo la denuncia della moglie. Arrestato 50enne

Napoli, Rione Sanità: Dopo la denuncia della moglie diventa violento in casa. 50enne viene arrestato dai carabinieri e va in carcere.

I carabinieri della Stazione Stella si sono recati d’urgenza in via Fontanelle, Rione Sanità, a seguito di chiamata al 112, per soccorrere una 40enne che aveva chiesto il loro aiuto perché il marito 50enne era fuori casa e colpiva a calci e pugni la porta d’ingresso.

Giunti sul posto hanno immediatamente bloccato l’uomo indicato. Hanno poi rassicurato la signora, spaventata e agitata, e raccolto la sua denuncia: da anni subiva minacce, vessazioni e veniva picchiata, ma finora, sia per amore che per il timore di innescare reazioni ancora più imprevedibili, non lo aveva ancora denunciato.

I carabinieri hanno tratto in arresto il 50enne per maltrattamenti in famiglia e lo hanno tradotto in carcere.