Cronaca di Napoli: la Polizia ha arrestato un 28enne e un 14enne per rapine commesse rispettivamente nella stazione Municipio e nella Galleria Umberto.

La Polizia ha arrestato gli autori di due rapine a Napoli. Ieri mattina, gli agenti del Commissariato San Ferdinando sono intervenuti al piano interrato della metropolitana linea 1 – fermata Municipio, poiché una persona aveva bloccato un uomo che gli aveva appena sottratto il cellulare. I poliziotti, giunti sul posto, hanno arrestato per rapina impropria un 28enne senegalese con precedenti di polizia.

Stanotte, invece, gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di controllo del territorio, nei pressi della Galleria Umberto I sono stati attirati dalle grida di un giovane. Questi, in compagnia di alcuni amici, era stato avvicinato da un gruppo di ragazzini, uno dei quali, minacciandolo con un rasoio, gli aveva strappato la collana d’oro provocandogli alcune escoriazioni.

I poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno individuato il giovane in via Canale a Taverna Penta e lo hanno bloccato, trovandolo in possesso del rasoio e della refurtiva.

Il rapinatore, un 14enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per rapina aggravata e la refurtiva riconsegnata alla giovane vittima.