Cronaca di Napoli: furto notturno di 12 computer dalla scuola Piscicelli al Vomero. Per fare irruzione, i ladri hanno distrutto un muro a picconate.

Nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 giugno, una banda di ladri ha fatto irruzione nella scuola elementare De Vito Piscicelli al Vomero, da cui sono stati sottratti 12 computer e i modem collegati.

Come riportato da “Il Mattino”, i ladri hanno dovuto abbattere, probabilmente a picconate, il muro, per poi impossessarsi dei pc utilizzati dai piccoli alunni per le attività didattiche. La scuola è finita venerdì scorso, con i bambini che avevano iniziato la programmazione Pon estiva che li vede impegnati in tante attività culturali, sportive e sociali fino al 3 luglio.

Non è purtroppo la prima volta che l’istituto subisce raid di questo tipo. Sul furto indagano i Carabinieri della compagnia Vomero.