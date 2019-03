Napoli, racket a pizzeria via dei Tribunali: Arrestati 4 uomini del ‘clan Sibillo’

Napoli: racket a nota pizzeria del centro storico a via Dei Tribunali. I Carabinieri fermano 4 uomini del clan “Sibillo”.

All’alba i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di 4 soggetti ritenuti uomini del clan camorristico dei “Sibillo” a carico dei quali sono emersi gravi indizi di colpevolezza in merito al racket, estorsione aggravata dal metodo mafioso, ad una nota pizzeria del centro storico in via dei Tribunali.

Gli esercenti del locale di via dei Tribunali, recentemente bersaglio di colpi d’arma da fuoco, da due anni erano costretti a versare settimanalmente il “pizzo” a esponenti del clan “Sibillo”.

La richiesta estorsiva, che aumentava in occasione delle principali festività, era funzionale, oltre che ad imporre la supremazia del clan sul territorio, a sostenere i detenuti affiliati al clan e le loro famiglie.