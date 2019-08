Napoli, Posillipo: Controlli per contrastare illeciti e abusivismo

Napoli, quartiere Posillipo: Controlli della polizia per contrastare illeciti e sosta selvaggia oltre a servizio per “Spiagge sicure”.

Oggi gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Posillipo , insieme alla Polizia locale ed all’ANM, ente gestore degli stalli blu a pagamento, hanno effettuato un servizio di contrasto ai parcheggiatori abusivi ed alla sosra selvaggia dei veicoli e dei motoveicoli.

Sono stati sanzionati 225 tra autovetture e motocicli per parcheggi in posto ove vige il divieto , in prossimità delle fermate degli autobus e fuori dagli spazi consentiti; sono state controllate 45 persone e 27 veicoli . Sanzionati due parcheggiatori abusivi con relativo ordine di allontanamento.

Proseguono per tutto il mese i servizi potenziati di controllo del territorio.