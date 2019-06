Napoli, Posillipo: Controlli e sequestri a Riva Fiorita

La Polizia Municipale di Napoli durante l’’esecuzione di controlli alle attività commerciali della zona di Posillipo, ha operato il sequestro in Via Ferdinando Russo (località Riva Fiorita) di una pedana in legno su struttura in ferro occupante una superficie di circa mq. 50,00 abusivamente collocata sulla banchina prospiciente il mare.

Il manufatto era stato realizzato da un bar che intendeva utilizzarla per posizionare tavolini e sedie utilizzando un’area demaniale sottoposta a vincolo paesaggistico senza le prescritte autorizzazioni. Essendo l’’area di notevole interesse storico, turistico e paesaggistico, si è provveduto al sequestro penale del manufatto abusivo.