Napoli, Posillipo: Arrestate quattro persone per furto alle auto in sosta. I NOMI

Napoli, Posillipo: Sono stati sorpresi a rubare pneumatici dalle auto in sosta in via Petrarca. I carabinieri bloccano e arrestano quattro giovani.

Quattro giovani sono stati arrestati per furto aggravato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. Sono stati sorpresi a rubare pneumatici dalle auto in sosta a Posillipo.

Carmine Velotti, 26enne di Napoli, Giovanni Raimondo Tubelli, 26enne di Cercola, Alexander Lorenzo Cirelli, 21enne di Cercola e Giuseppe Arienzo, 26enne di Cercola, avevano appena rubato i 4 pneumatici di una vettura in sosta in via Petrarca quando sono stati bloccati dai carabinieri mentre provavano a smontarne altrettanti da un secondo veicolo in sosta nelle vicinanze sequestrati gli arnesi utilizzati.

I quattro giovani sono stati arrestati e ora sono in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.