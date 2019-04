Napoli, Ponticelli: Sconosciuti hanno vandalizzato il cimitero in via Argine

Tra giovedì e venerdì qualcuno ha vandalizzato alcune aree del cimitero di Ponticelli, in via Argine. Indagini in corso.

«Durante la notte tra giovedì e venerdì qualcuno ha vandalizzato alcune aree del cimitero di Ponticelli, in via Argine. Secondo quanto ci è stato segnalato ignoti si sono introdotti all’interno, danneggiando cappelle e loculi, rompendo tra l’altro suppellettili e vetrate.

Si tratta di un fatto particolarmente grave che, purtroppo, evidenzia una criticità comune a tutti i cimiteri napoletani. Sempre più spesso le famiglie dei defunti sono costrette a fare i conti con furti e vandalizzazioni».

La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. «A fronte di tali problematiche, sempre più diffuse e incombenti, occorre adottare delle contromisure che servano a restituire sicurezza ai cimiteri.

Le cappelle sono terra di conquista dei ladri che, nottetempo, si introducono al loro interno facendo man bassa di suppellettili di metallo e altri beni che possono essere rivenduti. Ma non sono l’unico problema.

In alcuni casi i cimiteri sono interessati da veri e propri atti teppistici perpetrati da individui che incarnano pienamente inciviltà e stupidità. Troviamo assurdo, infatti, che delle persone si divertano a far danni in un cimitero. Un comportamento che è pienamente rappresentativo del degrado della società in cui viviamo».