Napoli, Ponticelli: Due arresti dopo uno spericolato inseguimento in autostrada. I NOMI

Cronaca di Napoli: Due uomini sono stati arrestati dopo uno spericolato inseguimento della polizia da Secondigliano a Ponticelli.

E’ durato circa dieci minuti l’inseguimento da Secondigliano a Ponticelli avvenuto ieri pomeriggio tra una pattuglia dei Falchi ed un’autovettura Fiat Stilo occupata da due persone che dovranno rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale in concorso. Si tratta di Vincenzo Masucci, di 22 anni e Ciro Carola di 46 anni.

Tutto è iniziato in via del Cassano dove gli agenti hanno visto i due uomini allontanarsi piuttosto velocemente alla guida dell’auto.

La decisione dei poliziotti di controllare i due occupanti non è stata gradita in quanto all’alt polizia la macchina ha cominciato a percorrere ad elevatissima velocità la zona di Secondigliano speronando ed urtando veicoli in transito e parcheggiati, mettendo in serio pericolo l’incolumità dei pedoni.

Dopo aver percorso l’intero quartiere, via Nuovo Tempio ed il Parco Acace di Casavatore, l’auto ha imboccato l’autostrada “Napoli Salerno” proseguendo nella guida spericolata e tentando più volte a mandare fuori strada la moto dei poliziotti uno dei quali rimasto poi ferito e costretto alle cure mediche.

L’arrivo di due volanti del Commissariato Scampia e Ponticelli ha consentito di fermare definitivamente l’auto impazzita all’altezza di San Giovanni a Teduccio.

Masucci e Carola hanno tentato una fuga a piedi ma sono stati comunque raggiunti e bloccati. Stamane saranno giudicati con rito direttissimo.

L’auto invece è stata sequestrata.