Napoli, Ponticelli: Arresti per droga e denunce nella zona orientale. I NOMI

Napoli, zona orientale: servizi di controllo dei carabinieri nei quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Arresti per droga e denunce.

I carabinieri delle compagnie Stella e Poggioreale, del nucleo Radiomobile di Napoli e del reggimento “Campania” hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio traendo in arresto 5 persone e denunciandone 3.

Eqerem Shehu, un 22enne di origini albanesi in italia senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Era su via Giuseppe Leonardo Albanese e alla vista dei militari ha gettato un involucro contenente dosi di cocaina per circa 30 grammi.

La droga è stata recuperata e sequestrata, Shehu arrestato e tradotto in carcere.

Nel quartiere pendino sono stati arrestati 2 uomini per spaccio. Su via Marvasi i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sorpreso Arashid Omar, 33enne del marocco e Mohamed Butrel, 56enne della tunisia, a cedere un grammo di hashish ad un assuntore.

Perquisendoli, ai 2 sono stati sequestrati 20 grammi di hashish, 3 flaconi di metadone, un bilancino elettronico, 2 coltelli e 170 euro. Gli arrestati attendono il giudizio direttissimo.

Denunciato per contrabbando di sigarette un 48enne di via Bakù sorpreso a nascondere nei locali della sua carrozzeria 264 pacchetti di sigarette privi del sigillo del monopolio di stato e una stecchetta di hashish.

Denunciato anche un 44enne del corso Umberto, già noto per reati in materia di droga, per trattamento illecito di dati: i militari hanno sequestrato un impianto di videosorveglianza abusivo installato lungo il muro di cinta della palazzina in cui vive.

Nel corso dei controlli e delle perquisizioni sono state, inoltre, sequestrate 3 stecchette di hashish nello scantinato di una palazzina in via Bakù.

In via Stadera è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio Mario Claudio Gaimari, un 29enne del luogo, trovato in possesso, a casa, di 31 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 1.900 euro in contante. dopo le formalità è stato tradotto in carcere.

A Ponticelli arrestato un 38enne del posto, Giuseppe De Luca, ai domiciliari per reati in materia di droga e arrestato anche per le ripetute evasioni, aggrava la misura cui De Luca era sottoposto disponendo il carcere.

Denunciata, inoltre, una 34enne residente in via Vigliena per la detenzione abusiva di 12 cartucce calibro 9 che nascondeva in garage.

Sanzionato, infine, un parcheggiatore abusivo “impegnato” in viale delle Metamorfosi, in prossimità dell’Ospedale del Mare: è un 55enne di Ponticelli “beccato” 3 volte nel corso dell’ultimo anno, sempre in quella zona.