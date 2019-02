Napoli, Ponticelli: Alimenti senza rispettare le norme igieniche. Ecco i negozi nel mirino dei controlli

Operazione “Sicurezza alimentare”: blitz della polizia municipale dell’unità operativa Barra, San Giovanni, Ponticelli. Ecco i negozi nel mirino dei controlli.

Gli agenti comandati da Enrico Fiorillo hanno controllato le zone “rosse” con la più alta concentrazione di negozi su viale Regina Margherita, a Ponticelli, dove i commercianti sanzionati esponevano frutta e verdura sulla pubblica via senza rispettare le norme e sottoponendo la merce alimentare agli agenti atmosferici. Controlli a tappeto sono stati effettuati anche su via delle Repubbliche e via Enrico Forzati dove sono stati verbalizzati anche commercianti ambulanti senza autorizzazione e senza le minime protezioni igienico alimentari.

La maxi operazione ha comportato il sequestro di oltre mezza tonnellata di alimenti, si tratta di vari generi alimentari per un totale di 515 Kg e 15.000 euro di verbali oltre al sequestro e la distruzione degli alimenti.

I blitz dei poliziotti municipali sono stati coadiuvati da una seconda azione di controllo con il pattugliamento sul territorio per individuare gli sversamenti dei rifiuti fuori orario.

Sono stati redatti 13 verbali concentrati soprattutto su via Mastelloni nell’ isola ecologica, via Fausto Coppi, via Eduardo Scarpetta, via Atripaldi, via Bisignano e via Cupa Rubinacci. Le azioni di monitoraggio e controllo coordinate da Fiorillo proseguiranno nei prossimi giorni con blitz per monitorare il commercio alimentare e lo sversamento dei rifiuti nel rispetto di orari e regole.