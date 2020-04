Cronaca di Napoli: i residenti di piazzetta Settembrini (a due passi dal Museo Madre) hanno denunciato la presenza di blatte per strada e nelle case.

Tornano le blatte per le strade di Napoli, visto che, come riporta “Il Mattino”, centinaia di insetti si trovano in Piazzetta Settembrini (a due passi dal Museo Madre).

Le blatte hanno iniziato ad invadere palazzi e bassi affacciati sul basolato, motivo per cui gli abitanti della zona hanno subito richiesto l’intervento dell’Asl:

“Ho scritto al direttore generale dell’azienda sanitaria – afferma il portavoce del comitato Lenzuola Bianche, Armando Simeone – ed ora attendiamo una risposta. E’ ovvio che è necessaria una deblattizzazione e ci auguriamo che avvenga entro domani. La situazione è diventata insostenibile in poche ore, perché sempre più blatte si sono riversate in strada rendendo impossibile anche camminare. Gli scarafaggi sono riusciti ad entrare anche all’interno delle case mettendo tutti in allarme. Bisogna intervenire subito”.