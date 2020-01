Cronaca di Napoli: paura nella notte di Capodanno in via Toledo, dove alcuni giovanissimi su uno scooter hanno sparato cinque colpi di pistola.

Momenti di grande paura durante la notte di Capodanno a Napoli, dove nella centralissima via Toledo, due giovanissimi a bordo di uno scooter hanno sparato 5 colpi di pistola in aria.

Come riportato da “Il Mattino”, il fatto è accaduto intorno all’1.30, quindi nel pieno dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, quando via Toledo era piena di persone. Dopo gli spari, i ragazzini si sono lanciati verso i vicoli che degradano verso il corso Vittorio Emanuele, imboccando a tutta velocità (e contromano) via Emanuele De Deo.

Secondo alcuni testimoni, i ragazzini a bordo dello scooter non avevano più di 16 anni. I Carabinieri, arrivati sul posto, hanno trovato a terra 5 bossoli, confermando che si trattava di una pistola a salve.

I militari hanno fatto partire le indagini per identificare gli autori di questa “bravata”, che di fatto segue un altro grave episodio di inciviltà: quello del lancio di petardi contro un’auto in corsa in via Carbonara.