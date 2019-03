Cronaca di Napoli: Tragica scoperta, una donna è stata trovata morta e imbavagliata sul letto a casa sua.

Tragica scoperta a Napoli in centro a Via Santa Lucia ai Filippini 176. In una casa al terzo piano una donna del 1943 è stata trovata morta sul letto, legata e imbavagliata.

I carabinieri sono sul posto per gli accertamenti e le indagini.