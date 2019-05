Liceo Pansini: il dirigente scolastico Salvatore Pace ha deciso di evacuare la scuola di piazza Quattro Giornate (adiacente allo stadio Collana, dove sono in corso dei lavori).

Come riportato da “Il Mattino”, la decisione drastica, ma necessaria, è stata presa dal preside in seguito a un odore chimico che ha invaso la sede centrale del liceo classico vomerese, adiacente allo stadio Collana.

Pace ha così preferito allontanare subito gli studenti per evitare che quelli più sensibili potessero avere problemi a causa di tale odore. La causa dei fumi pungenti e persistenti potrebbe essere dovuta alle resine che si stanno usando per i lavori alla pista di atletica del Collana, ma anche per altre opere di ristrutturazione che vedono coinvolto lo storico impianto sportivo partenopeo e il prato, tra cui l’uso di fertilizzanti o antiparassitari.