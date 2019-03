Napoli: Nuovo dispositivo di traffico per i lavori tra piazza Municipio e via De Gasperi

Il prossimo 28 marzo sarà attuato il nuovo dispositivo di traffico poichè avranno inizio i lavori approvati dalla Giunta comunale lo scorso 18 marzo su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto – Mario Calabrese – di ripavimentazione di via Marchese Campodisola e di via Depretis, nel tratto lato monte compreso tra piazza Municipio e via De Gasperi.

Per consentire i lavori di via Depretis sarà effettuato un restringimento della carreggiata, garantendo, in ogni caso, due corsie di marcia.

L’intervento di via Marchese Campodisola prevede, viceversa, la chiusura temporanea della strada per tutta la durata dei lavori. Il nuovo dispositivo di traffico prevede che la circolazione sarà pertanto deviata, come da planimetria, lungo il percorso via A. De Gasperi, via Vincenzo Russo – dove sarà invertito il senso di marcia – e via Depretis dove, in corsia protetta, si potrà giungere in piazza Bovio.

Si prevede di ultimare i lavori in 45 giorni. A seguire inizieranno i lavori di via De Gasperi e si procederà a completare anche il lato mare di via Depretis.

L’intero intervento sarà completato per l’inizio delle Universiadi.