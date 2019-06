Cronaca di Napoli: i Ros hanno arrestato più di 100 persone (esponenti dei clan Contini, Mallardo e Licciardi). Sequestrati alla Camorra beni per 130 milioni di euro.

Maxi blitz contro la Camorra, con oltre 100 arresti su tutto il territorio nazionale. L’operazione, effettuata dai Carabinieri del Ros e del comando di Napoli, ha consentito di mettere le manette ad oltre 100 esponenti dell’alleanza di Secondigliano. I provvedimenti, emessi dal Gip di Napoli su richiesta della locale Procura, hanno colpito appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi.

L’indagine è stata condotta anche con l’apporto investigativo della Polizia e della Dia, mentre la Guardia di Finanza ha sequestrato beni mobili e immobili per circa 130 milioni di euro, riconducibili ai clan dell’alleanza di Secondigliano su tutto il territorio nazionale.

Maxi blitz contro la Camorra, Salvini: “Colpo durissimo per l’alleanza di Secondigliano”