Napoli, Marigliano: blitz nel rione ‘Pontecitra’ . Sequestrate armi e droga

Marigliano: blitz dei carabinieri nel rione popolare. Scoperte le armi e sistema di video sorveglianza per proteggere lo spaccio.

I Carabinieri della Stazione di Marigliano hanno effettuato controlli all’interno del complesso di edilizia popolare chiamato “Pontecitra”.

Sul terrazzo di uno degli stabili sono state rinvenute e sequestrate 2 pistole semiautomatiche calibro 7,65 clandestine entrambe cariche e pronte all’uso.

Scoperto e sequestrato anche un sofisticato impianto di videosorveglianza installato abusivamente per vigilare l’area da una unica postazione e garantirsi dall’arrivo di “visite indesiderate”.

Il maxi schermo era come detto su un terrazzo, collegato con una regia video a ben 6 telecamere installate in maniera strategica per controllare tutto il perimetro del palazzo da un’unica postazione. Nei pressi di quest’ultima c’era un congelatore a pozzetto all’interno erano riposte pronte per l’uso le due semiautomatiche.