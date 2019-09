Napoli-Liverpool, corse straordinarie Eav in occasione del match di Champions

In occasione dell’incontro di Champions League Napoli-Liverpool in programma allo stadio San Paolo alle ore 21, saranno istituite corse straordinarie con il prolungamento del servizio delle linee ferroviarie Cumana e Circum.

Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, comunica che questa sera, in occasione dell’incontro di Champions League Napoli-Liverpool in programma allo stadio San Paolo alle ore 21, saranno istituite corse straordinarie con il prolungamento del servizio delle linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea oltre la mezzanotte.

Treni speciali anche per le altre gare casalinghe del Napoli

La disposizione, fa sapere Eav, riguarderà tutte le partite di Champions previste allo stadio San Paolo e si ripeterà quindi anche il 5 novembre per Napoli-Salisburgo e il 10 dicembre per Napoli-Genk.

Sono previste partenze della Cumana dalla stazione Mostra (adiacente lo stadio San Paolo) per il capolinea Montesanto (nel centro città) alle 23.08, 23.28, 23.48, e dalla stazione Fuorigrotta (all’incrocio tra via Lepanto e via Leopardi) alle 22.40 e alle 23.10. Da Montesanto partirà un treno alle 23.21 per Mostra e alle 23.41 e alle 00.41 per Fuorigrotta. Per quanto riguarda la linea Circumflegrea sono previste invece partenze da Montesanto per Pianura alle 23.23, 23.43, 00.03 e da Pianura per Montesanto alle 23.42, 00.02, 00.22.