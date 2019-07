Napoli, ecco i dispositivi di traffico per "L'amica geniale"

Napoli, in arrivo le nuove riprese per “L’amica geniale”. Ecco i dispositivi di traffico attivi per permettere le riprese.

A Napoli estate vuol dire spesso lavori in corso e riprese per telefilm e film. Anche questa estate non fa eccezione e abbiamo raccolto per voi le disposizioni per limitare il traffico in città in occasioni di lavori e per le riprese de “L’amica geniale”.

E’ stato istituito a Chiaia un dispositivo di traffico temporaneo per le riprese de “L’amica geniale” dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 30 Luglio:

• divieto di transito veicolare in Via Alabardieri (tratto compreso tra Piazza dei Martiri e Vico II Alabardieri);

• l’inversione del senso di marcia in Via Alabardieri (tratto compreso tra Vico II Alabardieri e Via Bisignano),

• senso unico alternato in Via Poerio (tratto compreso tra Piazza dei Martiri e Via Bisignano).

Vediamo adesso gli altri dispositivi per il traffico decisi per la stagione estiva.

Ai Quartieri Spagnoli, altezza Corso Vittorio Emanuele, da Via Santa Caterina da Siena, da Vico Mondragone a Piazzetta Cariati, è stato istituito:

• divieto di transito veicolare dal 15 al 21 Luglio per lavori ENEL e dal 16 Luglio al 30 Agosto per lavori di riqualificazione del manto stradale con inversione del senso di marcia di Vico Mondragone, tratto compreso tra Via Santa Caterina da Siena e Vica Nicotera;

in Via Santa Caterina da Siena, da Vico Mortelle a Vico Mondragone,

• divieto di transito veicolare dal 22 al 30 Luglio per lavori ENEL;

in Vico Mortelle

• divieto di transito veicolare dal 31 Luglio al 7 Agosto per lavori ENEL;

in Via Cedronio, dall’incrocio pedonale a Via San Carlo,

• divieto di transito veicolare dal 8 al 25 Agosto per lavori ENEL, e dal 26 al 28 Agosto da Via San Mattia all’incrocio pedonale;

in Vico Lungo Trinità degli Spagnoli, da Vico Conte di Mola a Via San Mattia,

• divieto di transito veicolare dal 29 Agosto al 3 Settembre per lavori ENEL;

in Vico Conte di Mola, da Salita Trinità degli Spagnoli a Vico Lungo Trinità degli Spagnoli,

• divieto di transito veicolare dal 4 al 10 Settembre per lavori ENEL, dal 11 al 14 Settembre da Vicoletto San Mattia a Salita Trinità degli Spagnoli, dal 15 al 20 Settembre da Via Speranzella a Vicoletto San Mattia;

in Via Speranzella, da Via San Mattia a Vico Conte di Mola,

• divieto di transito veicolare dal 21 al 27 Settembre per lavori ENEL, dal 28 al 29 Settembre da Vico Berio a Via San Mattia;

in Vico Berio

• divieto di transito veicolare dal 30 Settembre al 8 Ottobre per lavori ENEL.

Chiudiamo con l’ultimo dispositivo di traffico rivelato per la stagione estiva.

Infine, a seguito di richiesta dell’amministratore del condominio della Riviera di Chiaia n°72 ( Il Palazzo della Riviera di Chiaia parzialmente crollato nel 2013) di interdire il traffico su Via Arco Mirelli per concludere lo smontaggio delle impalcature è stato disposto nei giorni 22 e 23 luglio:

• il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra Via delle Fiorentine a Chiaia e Riviera di Chiaia;

in Via delle Fiorentine a Chiaia

• l’inversione del senso di marcia consentendo la discesa dei veicoli verso la Riviera di Chiaia.