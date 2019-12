Napoli: furto in supermercato in via Nazionale delle Puglie. Arrestate due ragazze

Cronaca di Napoli: Due ragazze di Afragola sono state bloccate e arrestate per furto in supermercato in via Nazionale delle Puglie. I NOMI

I carabinieri della stazione di Poggioreale hanno arrestato per furto in supermercato aggravato due donne di Afragola: Anna Mariarca Russo, 27enne e Laura Fusco, 28enne.

In un market di via Nazionale delle Puglie si sono impossessate di diverse confezioni di prodotti ittici surgelati del valore complessivo di 160 euro, le hanno nascoste in borse schermate e sono uscite dal supermercato da un varco sprovvisto di barriere antitaccheggio.

Notate dai carabinieri mentre si allontanavano a passo spedito, sono state fermate e controllate. Trovati i prodotti rubati, i militari le hanno tratte in arresto. In sede di giudizio sono state condannate a 4 mesi di reclusione con sospensione della pena.

La refurtiva è stata restituita al negozio.