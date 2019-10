Napoli, Fuorigrotta: Vasto incendio in via Luigi Pirandello. Due bambini intossicati

Napoli, Fuorigrotta: Due bambini intossicati per un vasto incendio di un appartamento in via Luigi Pirandello. Per fortuna non sono stati segnalati feriti.

Stamattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Luigi Pirandello a Fuorigrotta per un vasto incendio di un’abitazione. Dai primi accertamenti risulta che il rogo è partito dalla camera da letto fino ad espandersi per tutto l’appartamento al quinto piano del palazzo.

Il fumo denso ha reso irrespirabile l’aria e messo in agitazione i condomini e i residenti dei palazzi limitrofi. Per sicurezza molti sono scesi in strada fino all’arrivo dei pompieri. A seguire sono intervenuti anche il 118 e la Polizia di Stato. Per fortuna nessun ferito ma solo cinque persone intossicate tra cui due bambini.

Dal sopralluogo dei Vigili del Fuoco si è risaliti alla causa dell’incendio dovuto alla caduta del ferro da stiro su un materasso di lattice.

Le fiamme sono state spente e i condomini sono rientrati nello stabile tranne per gli abitanti dell’appartamento incendiato per i danni subiti dal rogo.