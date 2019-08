Napoli, Fuorigrotta: Un giovane di 24 anni si lancia dal settimo piano in via Jacopo

Fuorigrotta: Nel pomeriggio un giovane di 24 anni si è lanciato dal balcone della sua abitazione in via Gennaro Jacopo.

Choc nel quartiere di Fuorigrotta per in giovane di 24 anni che si è tolto la vita lanciandosi dal balcone dalla sua abitazione al settimo piano di via Gennaro Jacopo. Il tragico episodio è stato subito segnalato da alcuni passanti sconvolti che hanno chiamato i soccorsi.

Giunti sul posto i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il ragazzo che viveva con la mamma era in cura presso il CIM, Centro di Igiene Mentale.

Il giovane viveva con la mamma e soffriva da qualche tempo di depressione fino ad arrivare al gesto estremo. Le indagini dei Carabinieri della stazione di Fuorigrotta chiariranno la dinamica della tragica videnda.