Napoli, Fuorigrotta: Marijuana e hashish nel sottoscala di casa. Arrestata 43enne

Napoli, Fuorigrotta: Una 43enne nel sottoscala di casa a via Consalvo aveva ricavato un ripostiglio chiuso a chiave dove custodiva buste di marijuana e hashish.

I carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli hanno tratto in arresto Antonietta Meola, una 43enne di Fuorigrotta, via Consalvo, già nota alle forze dell’ordine.

Nel sottoscala di casa aveva ricavato un ripostiglio poi chiuso a chiave. I carabinieri, durante una perquisizione domiciliare, vi hanno trovato buste di cellophane contenenti 1 chilo e 200 grammi di marijuana (mezzo chilo era già stato diviso in 385 dosi), 5 panetti di hashish del peso totale di circa mezzo chilo e materiale per il confezionamento come forbici, pinzatrici, una macchina per il sottovuoto e buste di plastica.

Il materiale e la droga sono stai sequestrati mentre la donna è stata tradotta al carcere di Pozzuoli.