Napoli, Fuorigrotta: 19enne arrestato per droga e tentata corruzione in via Cumana. IL NOME

Napoli, Fuorigrotta: I carabinieri arrestano 19enne per droga e tentata corruzione nei loro confronti: “Vi do una parte dei soldi”.

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato Ugo Cucarano un 19enne già noto alle forze dell’ordine.

E’ stato bloccato in via Cumana dopo averlo visto cedere una dose di marijuana a un 20enne; poi perquisendolo lo hanno trovato in possesso di 4 grammi di “erba” nonché 2.900 euro, inoltre durante la perquisizione a casa i militari hanno trovato e sequestrato altre 38 bustine già pronte per la vendita e un bilancino di precisione.

Dopo l’arresto Ugo Cucarano è stato portato in caserma ed è stato lì che ha tentato di corrompere i carabinieri: se gli avessero restituito i soldi gliene avrebbe lasciata una parte. I militari però lo hanno immediatamente stoppato procedendo nei suoi confronti anche per istigazione alla corruzione oltre che per spaccio.

Il giovane è stato trasferito in carcere a Poggioreale.