Napoli: fugge con lo scooter per evitare i controlli e investe una donna a via Monteoliveto

Cronaca di Napoli: Percorre in scooter via Monteoliveto e fugge per evitare i carabinieri nella folle inversione di marcia investe una donna. Identificato il 32enne.

L’8 ottobre due fidanzati stavano percorrendo in scooter via Monteoliveto. Quando hanno notato un posto di controllo dei carabinieri nei pressi della fontana in piazza Monteoliveto il conducente ha effettuato una rischiosa inversione di marcia per evitare i controlli visto che il mezzo non era assicurato.

Fuggendo ha investito una 68enne che stava attraversando la strada e poi, pur accorgendosi della signora a terra, ha continuato a fuggire tra le vie del centro percorrendo a tutta velocità lunghi tratti contromano e dribblando i passanti che camminavano nelle aree pedonali.

La vittima è stata soccorsa subito da alcuni passanti e dopo pochi istanti sono intervenuti i carabinieri motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli accorsi dal luogo in cui stavano effettuando il posto di controllo.

Hanno richiesto un’ambulanza e la vittima è stata trasportata in ospedale, medicata e dimessa con 10 giorni di prognosi.

Le indagini sono partite subito. I carabinieri della compagnia Napoli Centro, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, hanno scandagliato le registrazioni di molte telecamere comunali e private e sono riusciti a raccogliere gli elementi che li hanno condotti al conducente dello scooter.

La targa del motoveicolo, una particolare cromatura della fiancata e il suo volto, visto che viaggiava senza casco, hanno permesso quindi di identificare un 32enne del quartiere Mercato.

L’uomo è stato raggiunto da un avviso di conclusione indagini preliminari per lesioni e omissione di soccorso a seguito di incidente.

Il suo scooter è stato sequestrato.