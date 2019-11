Chiaia: la scuola elementare De Amicis chiusa oggi e domani a causa di un guasto alla condotta fognaria.

Gravi problemi per la scuola De Amicis di Napoli, sita nel quartiere Chiaia. Come riportato da “Il Mattino”, il terzo circolo didattico è infatti rimasto chiuso a causa di un guasto alla condotta fognaria.

La dirigente scolastica Adelia Pelosi non ha potuto far altro che chiudere i cancelli della scuola per mancanza di acqua, un provvedimento che varrà anche per la giornata domani, in modo da poter effettuare i lavori ai bagni dei tre piani e garantire la sicurezza igienico-ambientale dell’istituto.

Un ulteriore disagio per i piccoli alunni, già fortemente penalizzati nell’ultimo periodo da infiltrazioni d’acqua, aule chiuse e doppi turni.