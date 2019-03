Napoli est: controlli della polizia nelle zone di Ponticelli, Portici e San Giorgio

Napoli Est e Area Vesuviana: Controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato in particolare nelle zone di Ponticelli, Portici e San Giorgio a Cremano.

Gli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati di Portici-Ercolano e di San Giorgio a Cremano hanno effettuato dei servizi di controllo del territorio, con finalità di prevenzione e repressione dei reati in genere. In particolare hanno eseguito controlli e perquisizioni in alcune zone di Ponticelli, Portici e San Giorgio a Cremano.

I poliziotti del Commissariato di Portici hanno effettuato un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli nei confronti di Sergio D’Alessio, 63enne, il quale dovrà scontare la pena residua di anni 5 e 2 mesi.

L’uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

Altri controlli straordinari sono stati effettuati nei Comuni di San Giorgio a Cremano, Ponticelli, San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma, dagli agenti del locale Commissariato e del reparto prevenzione crimine: sono state controllate 63 persone, di cui 24 con precedenti di Polizia; 24 veicoli controllati di cui 7 sanzionati al c.d.s.

I controlli sarà intensificati durante i fine settimana.