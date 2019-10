Napoli: Controlli dei carabinieri nel Centro Storico e prevenzione al Vomero

Napoli, Centro Storico: Controlli dei carabinieri in piazza Monteoliveto e nei luoghi della movida del centro città. Continua l’attività di prevenzione anche al Vomero.

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri disposto dal Comando Provinciale: questa volta è la movida del centro città ad essere sotto la lente dei militari. Piazza Bellini, Piazza Monteoliveto e Piazza del Gesù i principali i luoghi dove si è concentrato l’interesse dei carabinieri del Comando compagnia Centro e del Nucleo Radiomobile partenopeo.

Un 31enne di origini senegalesi è stato arrestato per spaccio di stupefacente, poiché sorpreso a cedere stecchette di hashish ad alcuni “clienti” poi segnalati alla Prefettura. L’uomo, fermato in Piazza Bellini, è ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

Un 19enne incensurato del quartiere San Lorenzo è stato invece denunciato per porto abusivo d’armi: nelle sue tasche e grazie all’utilizzo dei metal detector i militari hanno rinvenuto un coltellino a serramanico.

Sono, invece, 5 i parcheggiatori abusivi denunciati. Tutti operavano tra Via Monteoliveto e Via S. Anna dei Lombardi.

2 le persone denunciate per guida senza patente: si tratta un 26enne del quartiere Stella e di un 59enne del Vomero, entrambi incensurati. Il più giovane è stato segnalato all’autorità giudiziaria anche per aver fornito ai militari false generalità.

7 le persone segnalate alla Prefettura come assuntori di droga: 3 i grammi di hashish, 2 quelli di marijuana sequestrati.

Per i segnalati– come previsto dalla normativa – la sanzione potrebbe essere la sospensione della patente (o il divieto di conseguirla) la sospensione della licenza di porto d’armi (o il divieto di conseguirla), del passaporto o del permesso di soggiorno.

Sono state poi elevate 62 contravvenzioni al cds per complessivi 22,329 euro in sanzioni:

Tra le violazioni accertate 6 sono per mancata copertura assicurativa, 19 per guida senza casco. 11 I veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo.

Continuano i controlli anche al Vomero

144 le persone identificate, 6 quelle segnalate alla Prefettura come assuntori di droga. A questi ultimi sono stati sequestrati complessivamente 13 grammi di hashish e 3 di marijuana.

10 le violazioni al cds accertate, 1 solo coltellino sequestrato: per il suo possessore, un 15enne di Giugliano, una denuncia per porto abusivo di armi.