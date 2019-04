Napoli, controlli a tappeto a Pasqua: multe per B&B e parcheggiatori abusivi

In diversi punti della città sono stati sanzionati, dagli agenti della Polizia Municipale, sei parcheggiatori abusivi, con il sequestro dei proventi dell’attività illecita e diffida ad allontanarsi immediatamente.

Parchdeggiatori abusivi | Durante le festività della Pasqua, che hanno fatto registrare un boom di turisti in città, la Polizia Municipale ha effettuato controlli nel settore delle attività ricettive extralberghiere sottoponendo a verifica 12 attività. In via Riviera di Chiaia gli agenti hanno accertato che in un appartamento di un immobile prestigioso veniva condotta in forma abusiva l’attività di B&B, ed hanno contestato al responsabile le violazioni relative alla mancanza di autorizzazione comunale ed all’omesso versamento della tassa di soggiorno. Sempre alla Riviera di Chiaia il titolare di un B&B autorizzato è stato verbalizzato perché l’attività ricettiva presentava un soprannumero di due posti letto rispetto a quelli concessi, ed inoltre era privo della tabella dei prezzi. In piazza dei Martiri e in via Santa Maria a Cappella Vecchia sono stati verbalizzati i titolari di due attività di affittacamere sprovvisti di autorizzazioni.

Controlli e sequestri

In via Posillipo il titolare di una casa vacanza è stato sanzionato per la mancata esposizione della tassa di soggiorno e denunciato per mancata comunicazione degli alloggiati all’Autorità di Pubblica Sicurezza. I controlli hanno riguardato anche 5 agenzie di viaggi ed è stata sanzionata un’agenzia di viaggi abusiva in via Toledo. Sono stati sottoposti ad accertamenti 69 taxi ed Ncc tra Stazione Centrale e Porto di cui 9 sono stati multati per irregolarità nello svolgimento del servizio come prelievo di clienti a meno di 100 mt dal posteggio taxi. In via San Carlo un tassista abusivo è stato sorpreso a guidare tra l’altro con patente revocata e fermo sul veicolo e quindi è stato sanzionato con un importo di oltre 5000 euro.

Nella zona di Chiaia sono stati effettuati 5 sequestri a carico di venditori ambulanti in via Nazario Sauro e Lungomare per un totale di 3900 pezzi tra cover ed accessori elettronici. In via Chiaia un ambulante, seppure in possesso di licenza per la vendita itinerante, è stato multato perché vendeva nella zona vietata alla vendita itinerante. Alla Riviera di Chiaia il titolare di una pizzeria è stato sanzionato per cattiva conservazione degli alimenti, per mancanza di titolo autorizzativo per l’impianto di diffusione acustica e per difformità nell’occupazione di suolo per arredi non previsti. In via Santa Brigida tre ristoranti sono stati multati per pubblicità abusiva ed uno per occupazione di suolo difforme. Infine, in via Carducci, via San Pasquale e viale Dohrn sono stati sanzionati sei parcheggiatori abusivi con il sequestro dei proventi dell’attività illecita e diffida ad allontanarsi immediatamente.