Napoli, Centro Storico: Arresti e denunce a Chiaia e Quartieri Spagnoli. I NOMI

Riguardo la sicurezza in strada sono stati sanzionati 2 parcheggiatori abusivi: erano su via sedile di porto.

Contestate 33 contravvenzioni al codice della strada per mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente, guida senza casco, mancanza di documenti di circolazione, veicoli non revisionati, circolazione su mezzi sottoposti a fermo o sequestro. 2 soggetti sorpresi in piazza Bellini in possesso di stupefacente per uso personale sono stati segnalati al prefetto quali assuntori di droga.

Identificate 205 persone 30 delle quali minorenni.