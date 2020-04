Napoli, Capodichino: muore poliziotto per bloccare furto in banca: aveva 37 anni

Cronaca di Napoli: L’auto con a bordo i poliziotti è stata speronata in via Calata Capodichino. Nell’impatto violento ha perso la vita l’agente Pasquale Apicella. Il questore: “Siamo vicini alla famiglia”.

E’ successo a Capodichino. L’agente Pasquale Apicella, 37 anni, muore mentre tenta di sventare un furto in banca. L’incidente che ha coinvolto la pattuglia della polizia è stato fatale per l’agente di polizia che ed era alla guida della volante intervenuta in via Abate Minichini.

L’impatto è stato violentissimo, l’auto è stata speronata da una banda di criminali durante la fuga. L’altro agente è stato ferito lievemente. Il questore Alessandro Giuliano: “Siamo vicini alla famiglia”.

E’ arrivata la segnalazione al 113 di un tentato furto al bancomat dell’agenzia Credit Agricole nel quartiere di Capodichino. Una pattuglia della polizia del commissariato Secondigliano è intervenuta da via Calata Capodichino mentre i tre rapinatori scappavano contro senso. L’impatto violentissimo ha causato la morte del 37enne mentre sono stati feriti i due ladri fermati e il terzo è riuscito a fuggire.

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, ha espresso profondo cordoglio e sentimenti di commossa vicinanza ai familiari dell’Agente Scelto della Polizia di Stato Pasquale Apicella.

In giornate che vedono impegnate le Forze dell’ordine nei controlli per il contenimento del coronavirus la Polizia di Stato continua l’attività di controllo a presidio di legalità contro la criminalità, pagando un prezzo altissimo con la perdita di un suo uomo.

Il Capo della Polizia ha augurato una pronta guarigione all’altro componente della volante l’Assistente Capo della Polizia di Stato Salvatore Colucci, rimasto ferito.