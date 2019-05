Cronaca di Napoli: baby gang in azione a piazza Dante e via Aniello Falcone, dove due ragazzi sono stati aggrediti e picchiati.

È ancora allarme baby gang a Napoli, dopo il recente caso dell’accoltellamento ai baretti di Chiaia del 18enne attore ucraino Artem Tkachuk (protagonista de “La paranza dei bambini”, il film tratto dal romanzo di Roberto Saviano). Si segnalano altri due episodi di violenza, avvenuti nella serata di giovedì 9 maggio.

Come riportato da “Il Mattino”, il primo è accaduto in piazza Dante verso le 22.30, con un 21enne aggredito senza motivo. Il ragazzo è poi stato condotto in ospedale per un trauma cranico, con inoltre ferite, ematomi e contusioni in varie parti del corpo, tra cui un ematoma al collo per la stretta violenta del branco che potrebbe avergli portato una lesione spinale: erano addirittura in sei contro il 21enne.

Il secondo caso è invece accaduto in via Aniello Falcone poco dopo la mezzanotte, dove nei pressi dell’area dei baretti si è scatenata una rissa, terminata con una bottigliata in testa per uno dei ragazzi coinvolti. Anche per lui è stato richiesto l’intervento dei sanitari ed è stato portato al Cto, dove i medici hanno riscontrato un trauma contusivo e un grosso taglio al cuoio capelluto.

Questo il bilancio di una serata in cui la violenza è tornata a manifestarsi per le strade di Napoli, con la piaga delle baby gang che purtroppo continua a palesarsi.