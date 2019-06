Cronaca di Napoli: i familiari di un paziente hanno aggredito due vigilantes del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco.

Ennesimo episodio di violenza in un ospedale di Napoli. Verso le 20.30 di ieri, mercoledì 19 giugno, due vigilantes di guardia all’interno del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco sono stati aggrediti.

Come riportato da “Il Mattino”, le due guardie giurate non avevano consentito l’accesso a tutti i familiari di un paziente assistito, come previsto dal regolamento ospedaliero. Il gruppetto di parenti pretendeva di entrare all’interno del box medico dove i sanitari stavano effettuando le visite e, dopo alcuni dinieghi e i tentativi di farli calmare, le guardie giurate sono state assalite con schiaffi e pugni, al punto che è stato necessario allertare le forze dell’ordine. Le vittime sono state refertate all’interno del presidio e giudicate guaribili con prognosi di cinque e tre giorni.

Sale così a 46 il numero delle aggressioni consumate all’interno degli ospedali napoletani dall’inizio del 2019, come documenta l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”.

“Esprimiamo solidarietà alle guardie giurate ma soprattutto rilanciamo l’iniziativa che tempo fa la Questura di Napoli aveva intrapresi col progetto “Mille occhi sulla città” per rafforzare collaborazione e sinergia tra vigilanza privata e polizia – ha dichiarato Giuseppe Alviti, presidente della Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate – L’alternativa per una maggiore sicurezza è il ripristino del posto fisso di polizia presso ogni pronto soccorso”.