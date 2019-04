Ponticelli: ieri mattina era arrivata una telefonata in cui veniva denunciato che una guardia giurata avesse sparato alla moglie durante una lite. Ma dalle indagini non è emerso nulla.

Falso allarme femminicidio a Ponticelli. Come riportato da “Fanpage”, verso le 12.40 è arrivata una telefonata ai centralini del pronto intervento delle forze dell’ordine: la chiamata denunciava che una guardia giurata avesse appena sparato alla moglie durante una lite.

In seguito alla chiamata, i Carabinieri si sono precipitati sul posto, alla ricerca dell’abitazione della sparatoria. L’hanno cercata tra i palazzoni del rione Incis, non trovando però nessuna conferma rispetto a quanto denunciato dalla telefonata. Si trattava infatti di una segnalazione falsa, anche perché negli ospedali non era arrivato nessun ferito. Da stabilire ora chi ha composto il numero di emergenza dirottando inutilmente i militari a Ponticelli: potrebbe essersi trattato di qualcuno che, sentendo un rumore e scambiandolo per un colpo di pistola, potrebbe avere immaginato il peggio. Tuttavia, non è da escludere che la segnalazione sia stata uno scherzo oppure una chiamata da parte di un mitomane.

Foto in evidenza: “Napolitan.it”