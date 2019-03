Napoli, Agnano: Grave incidente stradale tra due auto che si sono ribaltate

Tragico incidente nella zona di Agnano con due auto che si sono ribaltate. I conducenti sono stati trasportati all’ospedale San Paolo.

Questa mattina è avvenuto un grave incidente stradale nella zona di Agnano. Gli automobilisti sono stati condotti al vicino ospedale San Paolo per gli accertamenti e le prime cure del caso.

L’impatto violento è avvenuto all’incrocio tra via provinciale San Gennaro e via Antonio Beccadelli. Entrambe le autovetture procedevano a gran velocità e si sono scontrate all’altezza dell’hotel Montespina, pare che non abbiano rispettato le precedenze all’incrocio

L’incidente ha fatto ribaltare totalmente una delle due auto che si è fermata al centro della carreggiata.

Nessun ferito grave. I due automobilisti sotto choc sono stati condotti al vicino ospedale San Paolo.