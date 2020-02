Continuano i controlli ad “alto impatto” dei Carabinieri nella movida a Napoli e provincia: 3 denunce e multe per circa 100mila euro.

Proseguono i controlli ad “alto impatto” dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in città e provincia durante la movida.

A Napoli, nel quartiere Sanità, i Carabinieri della compagnia Stella insieme a quelli del reggimento Campania hanno comminato 63 sanzioni per violazioni al cds – molte delle quali per mancata copertura assicurativa e guida senza casco – per un importo complessivo di quasi 95mila euro. I militari hanno inoltre sequestrato 2 auto e 17 motocicli controllando 98 persone di cui 48 con precedenti di polizia. I Carabinieri della Compagnia di Nola hanno svolto un mirato servizio finalizzato al controllo della movida del sabato sera e al contrasto dell’abuso di alcool da parte di minori nel centro storico del Comune. I militari, controllando vari bar e pub, hanno sorpreso cinque minori a bere alcolici dopo averli acquistati in tre differenti locali. Il titolare di un bar di Piazza Giordano Bruno è stato denunciato per il reato di somministrazione di alcolici ad un minore di 16 anni.

Gli altri due proprietari degli esercizi commerciali, invece, sono stati sanzionati amministrativamente poiché i minori avevano un’età compresa fra i 16 e 17 anni. Le sanzioni erogate ammontano complessivamente a 1665 euro.

Controlli anche alla circolazione stradale: due giovani, di cui un 21enne incensurato e un 27enne già noto, sono stati fermati alla guida dell’autovettura e sono stati denunciati perché il primo era privo di patente di guida in quanto mai conseguita e si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione psico-fisico; il secondo, sottoposto all’accertamento con l’etilometro, è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,35 g/l.

Segnalate infine alla Prefettura di Napoli 2 persone (di cui un minore), poiché trovate in possesso di hashish.