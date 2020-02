Continuano i controlli ad “alto impatto” dei Carabinieri nella movida a Napoli e provincia: un arresto, 10 denunce e multe per 60mila euro.

Continuano i servizi di alto impatto da parte dei Carabinieri su disposizione del comando provinciale di Napoli. Quasi 300 le persone controllate e 65 le contravvenzioni elevate per un importo complessivo di 60mila euro. Sorpreso il titolare di un bar che vendeva alcolici a minori. Come ogni fine settimana i militari hanno setacciato le strade principali della movida controllando tra l’altro vari pub, bar e agenzie di scommesse per evitare la vendita di bevande alcoliche ai minori e inibire la presenza dei ragazzini nei locali di giocate sportive.

Nel quartiere Chiaia, i Carabinieri della compagnia di Napoli centro hanno denunciato una 40enne del posto perché trovata in possesso di un coltellino a serramanico. Altre tre persone sono state denunciate perché non regolari nel territorio italiano. Capitolo contrasto al non dimenticato fenomeno dei parcheggiatori abusivi: 4 uomini che esercitavano la propria “attività” a via Largo Vasto, a via Nisco, a via Riviera e nei pressi dell’università Parthenope sono stati denunciati.

Nel quartiere Vomero i Carabinieri della locale compagnia insieme a quelli del reggimento Campania hanno incentrato i loro sforzi nelle zone frequentate da minorenni. Su 182 persone controllate sono ben 100 i minori. due le persone denunciate perché nascondevano due coltelli a serramanico: uno di questi ha 15 anni.

Nei comuni della Penisola sorrentina e dell’isola di Capri, i Carabinieri della compagnia di Sorrento hanno eseguito diversi controlli e perquisizioni. Numerosi i militari impiegati per garantire sicurezza ai cittadini. Anche i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Sant’Antonio abate e Santa María la Carità con svariati controlli e contravvenzioni elevate. Un ventisettenne del posto è stato arrestato per evasione perché trovato dai Carabinieri fuori la sua abitazione.