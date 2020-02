Cronaca di Napoli: i Carabinieri di Monteruscello hanno arrestato un 35enne per spaccio di cocaina.

I Carabinieri della stazione di Monteruscello hanno arrestato per spaccio e detenzione a fini di spaccio di droga V.E., 35enne di Pozzuoli già noto alle ffoo.

Durante una perquisizione veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di 6 bustine di cellophane contenenti cocaina.

La droga – complessivamente 3,40 grammi – era nascosta in una cavità della plancia dell’auto. Ristretto in camera di sicurezza, il 35enne è ora in attesa di giudizio.