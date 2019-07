Miss Grand International, trionfo delle napoletane nel concorso di bellezza tenutosi a Castello di Cisterna.

Un concorso di bellezza femminile nella stazione della Circumvesuviana, Miss Grand International, ristrutturata da poco, e dedicata alle donne vittime della violenza. E’ anche per questo motivo che l’amministrazione comunale di Castello di Cisterna, domenica sera 21 luglio, presente al completo con il sindaco Aniello Rega, grazie al contributo di sponsor privati, ha voluto promuovere la tappa di Miss Grand International del patron nazionale Giuseppe Puzio e regionale Crescenzo De Carmine.

Vincitrice è Mirea Sorrentino che dichiara “non me l’aspettavo, ma sono contenta”.

A vincere la selezione è stata Mirea Sorrentino (fascia Miss Svapoweb), residente a Pompei, 21 anni, alta 175 cm, taglia 40, che insieme alle altre fasciate approda alla finale regionale. “Sono davvero lusingata, non me l’aspettavo, ma sono contenta, il mio obiettivo è far conoscere la mia associazione che si occupa di clown terapia”; ha dichiarato a caldo sul palco la prima classificata.

Piazza d’onore per la napoletana Federica Gioiello, 17enne, alta 1 e 72, taglia 40 (Miss Ap Tricosistem); terzo posto per un’altra partenopea, Fatima Noemy Bencini di Casalnuovo, anche lei 17enne, altezza 178 centimetri, taglia 42, insignita della fascia di Cuppari Couture.

Quarto posto per una ragazza di Afragola, Chiara Pierro (Miss Pubblistar 2000) 22enne, taglia 42, alta 1.67; quinta posizione appannaggio di Vincenza Catapano, anche lei, manco a dirlo napoletana, (abita a Terzigno) ha 18 anni, porta la taglia 38 per un’altezza di 1.73, la quale ha vinto la fascia di Miss Donare…è amore, l’associazione Onlus di beneficenza della presidente Pina Pascarella partner del concorso.

Ultima qualificata per la finale regionale Caterina Onofrio che giocava in casa in quanto di Castello di Cisterna, 25enne, alta 1.77 taglia 42, fascia di Miss Castello di Cisterna, ovviamente.

Premiata anche la Miss Mascotte, scelta fra le ragazze che per limiti d’età non possono concorrere a Miss Grand International. Ha vinto l’italo-brasiliana Stefany Santos 14enne di belle speranze, la quale è stata una delle ragazze scelte da Lucia Cassini, membro della giuria insieme a registi e rappresentanti del mondo dello spettacolo, per interpretare la fiction “Ischia”.

Durante la serata si sono esibite varie scuola di danza e la trasformista Laura Matrone. Per iscriversi al concorso basta cliccare sul sito ufficiale www.missgrandinternationalitaly.it