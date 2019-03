Metropolitana di Napoli: A gennaio 2020 arriverà il primo dei nuovi treni

L’annuncio è stato fatto dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris: “L’anno prossimo arriveranno i nuovi treni sulla linea 1 e i tempi di percorrenza saranno tra i 4 e i 5 minuti”. Finalmente pare che a gennaio del 2020 saranno inaugurati i nuovi treni sulla tratta della linea 1 della metropolitana di Napoli realizzati a San Sebastian, in Spagna. Al momento è stato consegnato un modellino dei nuovi treni. Oltre alle stazioni più belle d’Europa potremo avere anche treni più efficienti e garantire un servizio migliore ai cittadini e ai turisti che affollano sempre di più la città di Napoli.

I nuovi treni della metropolitana di Napoli sono stati progettati con wifi e aria condizionata. Il sindaco ha dichiarato: “Fra un anno potremo dire di avere una mobilità rinforzata motivo per cui abbiamo fatto enormi sforzi per salvare Anm ed è fondamentale che l’azienda resti in mano pubblica, che sia efficientata e sostenuta dalle altre istituzioni senza che ci sia qualcuno che tenti, anche in modo molto subdolo, di farla fallire”.