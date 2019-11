Metropolitana di Napoli, 30 milioni di euro per il completamento delle stazioni Duomo e Municipio

Il finanziamento per le stazioni della Metropolitana di Napoli rientrerà nella programmazione del piano operativo del Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020.

E’ stata approvata dalla Giunta comunale di Napoli, su proposta dell’assessore Piscopo, la convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Napoli, finalizzata alla realizzazione di attivita’ archeologiche connesse con il completamento delle stazioni Duomo e Municipio, per un importo di 30 milioni di euro. Il finanziamento rientrera’ nella programmazione del piano operativo del Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020.

Le parole dell’assessore Piscopo.

In merito l’assessore Piscopo ha dichiarato: “L’intervento consentira’ di completare le attivita’ archeologiche, condivise con la Soprintendenza, per le stazioni Duomo e Municipio. Sara’ in questo modo possibile valorizzare le strutture e i reperti di varie epoche rinvenute durante gli scavi, ricollocandoli all’interno delle nuove stazioni,al fine di poterle rendere fruibili e visionabili da parte dei cittadini napoletani“.