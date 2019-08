Meteo Napoli, sarà un weekend da clima infuocato

Meteo Napoli: punte di 37-38 gradi saranno assai diffuse e possibili sul capoluogo campano e tutto il Centro-Sud.

Meteo Napoli | Il rinforzo dell’alta pressione subtropicale garantira’ condizioni di tempo stabile e clima infuocato tra sabato 10 e domenica 11, con valori massimi che potranno arrivare a toccare i 40 in alcune localita’. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che l’espansione dell’anticiclone africano su tutta l’Italia portera’ a un sensibile aumento delle temperature in maggior misura rispetto ai giorni precedenti al Nord, ma anche al Sud e sulle due isole con il disagio dell’afa. Nelle localita’ di montagna tale fastidio sara’ un po’ meno presente, cosi’ come nelle localita’ costiere, a causa delle brezze pomeridiane.

La giornata di sabato 10 trascorrera’ quindi con sole e temperature elevate. Nelle ore piu’ calde si potranno verificare fenomeni temporaleschi anche forti sul Piemonte settentrionale (Verbano-Cusio-Ossola), meridionale (Cuneese) e sull’Alto Adige al confine con l’Austria. Al Nord avremo un caldo molto afoso, per esempio a Bolzano toccheremo 37 , a Milano 35 , Bologna 37 e Verona 35. A Firenze la colonnina di mercurio si fermera’ a 37 ; a Perugia 35e a Roma 36. Al Sud passeremo dai 34 di Napoli ai 35 di Bari.

Le previsioni per domenica

Domenica 11 il bel tempo resistera’ praticamente ovunque, qualche addensamento sara’ maggiormente possibile sui rilievi alpini e prealpini dell’Alto Adige dove non sono da escludersi isolati fenomeni temporaleschi, piu’ probabili nel corso delle prime ore del giorno. Nelle ore pomeridiane rovesci o temporali sparsi anche forti con grandine e violenti colpi di vento interesseranno ancora l’Alto Adige e le Dolomiti bellunesi, ma si esauriranno entro sera. Il team del sito www.ilmeteo.it avvisa che le aree interne sarde saranno le zone dove i termometri toccheranno picchi di 40 e forse oltre. Punte di 37-38 saranno comunque assai diffuse e possibili su tutto il Centro-Sud come a Napoli, Roma e Firenze. Bollente altresi’ la Val Padana con picchi di 38-39, in particolare sui comparti emiliani come a Bologna e Ferrara, ma pure il basso Veneto sara’ severamente colpito.