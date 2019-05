Meteo Napoli, nel weekend torna il maltempo

Meteo Napoli: cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi durante il fine settimana, con un brusco calo delle temperature nel capoluogo campano.

Meteo Napoli | Sarà un fine settimana all’insegna del maltempo a Napoli, come riporta il sito 3bmeteo.it. A cominciare proprio da domani, sabato, 4 maggio: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, sono previsti 23mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2600 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

Domenica, 5 maggio: Cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2200 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nuvole anche all’inizio della prossima settimana

Lunedì, 6 maggio: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di lunedì la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1900 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.