Meteo Napoli, maltempo fino al weekend prima del ritorno del sole

Fino a domenica il meteo Napoli segnala nuvole e piogge, ma dalla prossima settimana il bel tempo sembra pronto ad arrivare definitivamente, portando un aumento delle temperature.

Aggiornamento previsioni meteo Napoli secondo il sito 3bmeteo, giovedì, 9 maggio: Cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3250 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

I prossimi giorni

Venerdì, 10 maggio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3100 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato, 11 maggio: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3250 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica, 12 maggio: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo miglioramento al pomeriggio. Deboli piogge in serata, sono previsti 23mm di pioggia. Durante la giornata di domenica la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2850 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: pioggia.