Meteo Napoli, durante il weekend torna il caldo estivo

Meteo Napoli: durante il weekend la pressione aumenterà di nuovo, portando un netto aumento delle temperature, che scenderanno all’inizio della prossima settimana.

Meteo Napoli | Dopo il passaggio dell’ennesima intensa perturbazione atlantica, la pressione tornera’ ad aumentare su gran parte d’Italia, riportando un tempo stabile e soleggiato. L’ultimo weekend di ottobre infatti sara’ caratterizzato da temperature sopra la media del periodo di quasi 8 C: insomma, sara’ una calura quasi estiva, ma con qualche insidia. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che sabato il sole dominera’ la quasi totalita’ delle regioni, soltanto sulla Sardegna orientale e sulla Sicilia ionica si potranno verificare dei temporali o rovesci localmente intensi. Domenica il bel tempo conquistera’ anche la Sardegna, rimarra’ ancora un po’ instabile tra Sicilia ionica e reggino.

Le previsioni per i prossimi giorni

Le temperature, come anticipato, misureranno valori anomali con punte di 24 C al Nord, 26 C al Centro (Roma e Firenze) e fino a 27 C al Sud (Napoli). Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che questa nuova ondata di caldo fuori stagione non durera’ molto, infatti gia’ da meta’ della prossima settimana le temperature cominceranno lentamente a diminuire a partire dal Nord.